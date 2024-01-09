酒综居然还有库存《SUCHWITA》预告SUGA专访乐坛前辈，郑容和曾对还没大火的BTS说：「你们一定会更红！」

同为音乐创作者&制作人，SUGA跟郑容和有聊不完的话题，而且气氛超HIGH！！

即使 BTS 防弹少年团 SUGA 已经入伍超过三个多月了，但由他主持的人气网路访谈节目《SUCHWITA》（SU吹打）依旧还有库存！这一回预告公开的嘉宾是乐坛大前辈 CNBLUE 的主唱郑容和。



SUGA一直被综艺感十足的郑容和给逗笑，两人为何会变得亲近，也是因为BTS团员中有釜山出生的成员，郑容和模仿BTS Jimin说：「大哥，我是釜山人。」郑容和则因为遇到了釜山同乡而备感亲切，立刻在节目上转换成了釜山语调。



▼《SUCHWITA》EP.25最新预告：



另外，SUGA还特别提到了2015年的四~五月春天时，印象最深刻的是在化妆室遇到了郑容和，郑容和对SUGA说：「你们一定会更红（发展得更好）！」SUGA表示当时非常感动，心想居然还有这么好的前辈啊。下一秒郑容和又忍不住搞笑：「你们会更成功，一定会更成功！啊...不行了，我要（和他们）拉近关系！当时还有这样的想法。」访谈气氛真的特别欢乐。



＊补充资讯：防弹少年团2015年四~五月是专辑《花样年华 pt.1》时期，当时热门曲〈I NEED U〉拿下出道以来的首个一位。

两人同为创作者&制作人的身份，在音乐上真的有非常多可以聊的话题，更多有趣且深入的访谈内容，记得锁定1月15日晚间十点(KST)的播出。



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