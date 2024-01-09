宋智孝搞笑提問：「有躺著做的深蹲嗎～」金鐘國2024年首場直播影片公開！

演員宋智孝臨時被金鐘國Call去2024年的第一場直播，素顏的她自曝最近身體微恙，整整兩週只能躺著無法進食，所以瘦了非常多。

金鐘國透過YT頻道公開了名為《2024年第一場Live…》的影片，影片中的金鐘國在2024年的第一天借用HAHA的工作室，透過直播向粉絲們問候，開場當然先祝福大家新年快樂，他還表示因為錄音室在弘大位置，所以稍微聯繫了一下好朋友，對方也很欣然接受前來，還特別說明「聽說是喝了酒後過來的」，原來這位嘉賓就是宋智孝。



宋智孝穿著一身純白，戴著黑色漁夫帽素顏登場，一到場還向所有觀眾們行大禮，差點都跪在地上了，金鐘國也大讚宋智孝總是這麼講義氣。金鐘國跟宋智孝說，新的一年應該要少喝點酒多運動，增加身體的肌肉量，並且看到宋智孝的樣子覺得她瘦了很多，宋智孝也自曝最近身體微恙。



宋智孝解釋自己並非刻意減重，而是因為之前生病了，休息了2星期左右，一直躺著，還說自己似乎已經習慣了躺著，談話中直接拒絕金鐘國的運動提議。沒想到健身狂魔金鐘國仍然沒放過她，還說「健身房裡面也有很多運動躺著也可以做啊！」還推薦可以一邊看電視一邊進行深蹲，堪稱是在家中可進行的最佳運動。不過宋智孝更勝一籌，竟然問金鐘國「那有沒有可以躺著做的深蹲呢？」讓金鐘國啼笑皆非。



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