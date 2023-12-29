因举行年末颁奖典礼！《烈女朴氏契约结婚传》＆《与恶魔有约》本周都停播，期待两对CP都能在典礼上合体！

这周因为三大台都有年末颁奖典礼，热门韩剧《烈女朴氏契约结婚传》＆《与恶魔有约》本周都暂停播出。

由李世荣、裴仁爀主演的《烈女朴氏契约结婚传》讲述朝鲜王朝时代的大龄女子在成亲当天成为寡妇后意外穿越到现代，遇上和古代丈夫样貌完全相同的单身主义男子，并签下契约婚姻书的奇幻爱情故事。该剧目前已经播至第10集，而这部总共只有12集，相信有不少观众都在等大结局吧？只能再等一周才能看到了～



由金裕贞、宋江主演的《与恶魔有约》讲述一夜之间失去能力的恶魔，与四面楚歌的财阀继承人间的「异种」同居罗曼史。目前也是播到第10集，剧情已经到进展到后半段，期待这对高颜值CP的后续发展。制作组更为观众们送上特别礼物，公开超多花絮照片，从照片就能看出两人的「无法超越』的化学反应呀！



而《2023 SBS演技大赏》於今晚（29日）举行，金裕贞将担任典礼主持人，此前还传出宋江因为行程问题确定不出席，不过..SBS方面回应：「正在调整日程。」表达谨慎的立场，但28日据韩媒 Starnews 报导宋江不会出席。希望...还是会惊喜出场，观众们都想看他们一起领最佳CP奖耶！



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