韓韶禧發安重根照片IG被日本網民灌爆，齊喊「脱粉」！劇組導演：她做好了不再去日本的準備

Netflix新韓劇《京城怪物》熱播之際，女主角韓韶禧遭到了日本網民的狙擊。

昨日（24日），韓韶禧在個人IG上公開了《京城怪物》中獨立軍以及被拿來做人體實驗的朝鮮人的劇照，還有一張韓國獨立運動家安重根醫生的照片。 她寫道：「這不是京城的浪漫，也不是日本殖民地時期的文化，而是一個與在人體實驗中誕生的怪物對抗的燦爛又陰暗的、那個時代的人們的故事，要靠著互愛才能夠團結的那年的春天。 」



電視劇以1945年二戰末的京城為背景，講述了京城裡發生的一場驚心動魄的「生物」劇，因時代的特殊性，讓韓國的觀眾們聯想到了日本殖民地時期曾經親身經歷過的痛苦。 再加上劇中登場的抗日運動、獨立運動家、愛國團體等，深深刺激了韓國觀眾們的怨憤，引領他們入戲。



然而韓韶禧的公開的照片和文字引發了很多日本網民的憤怒，24日至25日淩晨，不少日本網民湧入韓韶禧的IG，以日文瘋狂留言：「從今天開始不再是你的粉絲」、「韓國是把恐怖分子當作英雄啊」、「我是日本人，韓韶禧你發這條po文會後悔的」等。 韓國網民則極力支持韓韶禧，也紛紛留言為她應援，「作為演員觸及這類敏感話題真的太帥了」、「不要看那些惡意留言，感謝你的善意」、「這是我們的過去和歷史，即使有惡意留言我們也不該隱藏那段過去」等。

同日，《京城怪物》的音樂指導金泰成（音譯）導演也通過SNS為朴敘俊、韓韶禧應援，表示：「朴敘俊和韓韶禧在拍攝期間一直都抱著拍完這部劇之後可能再也去不了日本的想法。 晚飯時聊了很多，能夠感受到他倆的真心。 劇情涉及獨立軍、義烈團，張泰尚（朴敘俊 飾）的母親就是因為獨立運動去世的，但他卻毅然決然地選擇了和母親一樣的道路。」

此外，《京城怪物》第一部前七集於2023年12月22日上線，第二部最後三集則在2024年1月5日上線。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞