不敢想像BTS防彈少年團V要是穿上這些SDT黑制服會有多帥！網友：國防部，就看你的了

防彈少年團 V 入伍不過10多天，粉絲們已經開始想像他穿上特殊任務部隊制服的樣子了！

V申請的是陸軍首都防衛司令部特殊任務隊（SDT/Special Duty Team），SDT是部署在軍隊內部的軍事警察部隊，執行的任務有反恐作戰初期應對、武裝逃兵逮捕、保護政要人物等，一般被稱為「特殊任務部」。 最近熱映的電影《12.12：首爾之春》中鄭雨盛飾演的「李泰信」所在的部隊就是首都防衛司令部。 因SDT的特殊性，對戰士的身體素質要求極高，除了最基礎的軍事訓練之外，還要學習武術、射擊、高空攀登索降、直升機索降等，要求極其嚴格。



論壇theqoo上有網友公開了SDT的制服，大家開始想像V被分配到這裡後穿上這些黑制服時的帥氣模樣。 SDT的制服為黑色，配有頭盔、護目鏡、面罩等，全副武裝以來只能看到一雙眼睛。



網友們對此也展開了積極地討論，紛紛表示：「瘋了，國防部麻煩接下來的一年半裡全部用他來做宣傳照」、「黑衣服真的帥爆了，像電影一樣」、「太讓人期待了」、「他應該很適合吧」、「訓練應該非常辛苦，但我會好好等待照片的」、「退伍之後麻煩拍這個系列的海報」、「想像了一下，真的太心動了」等。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞