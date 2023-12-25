韩韶禧发安重根照片IG被日本网民灌爆，齐喊「脱粉」！剧组导演：她做好了不再去日本的准备

Netflix新韩剧《京城怪物》热播之际，女主角韩韶禧遭到了日本网民的狙击。

昨日（24日），韩韶禧在个人IG上公开了《京城怪物》中独立军以及被拿来做人体实验的朝鲜人的剧照，还有一张韩国独立运动家安重根医生的照片。 她写道：「这不是京城的浪漫，也不是日本殖民地时期的文化，而是一个与在人体实验中诞生的怪物对抗的灿烂又阴暗的、那个时代的人们的故事，要靠著互爱才能够团结的那年的春天。 」



电视剧以1945年二战末的京城为背景，讲述了京城里发生的一场惊心动魄的「生物」剧，因时代的特殊性，让韩国的观众们联想到了日本殖民地时期曾经亲身经历过的痛苦。 再加上剧中登场的抗日运动、独立运动家、爱国团体等，深深刺激了韩国观众们的怨愤，引领他们入戏。



然而韩韶禧的公开的照片和文字引发了很多日本网民的愤怒，24日至25日淩晨，不少日本网民涌入韩韶禧的IG，以日文疯狂留言：「从今天开始不再是你的粉丝」、「韩国是把恐怖分子当作英雄啊」、「我是日本人，韩韶禧你发这条po文会后悔的」等。 韩国网民则极力支持韩韶禧，也纷纷留言为她应援，「作为演员触及这类敏感话题真的太帅了」、「不要看那些恶意留言，感谢你的善意」、「这是我们的过去和历史，即使有恶意留言我们也不该隐藏那段过去」等。

同日，《京城怪物》的音乐指导金泰成（音译）导演也通过SNS为朴叙俊、韩韶禧应援，表示：「朴叙俊和韩韶禧在拍摄期间一直都抱著拍完这部剧之后可能再也去不了日本的想法。 晚饭时聊了很多，能够感受到他俩的真心。 剧情涉及独立军、义烈团，张泰尚（朴叙俊 饰）的母亲就是因为独立运动去世的，但他却毅然决然地选择了和母亲一样的道路。」

此外，《京城怪物》第一部前七集於2023年12月22日上线，第二部最后三集则在2024年1月5日上线。

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