不敢想像BTS防弹少年团V要是穿上这些SDT黑制服会有多帅！网友：国防部，就看你的了

防弹少年团 V 入伍不过10多天，粉丝们已经开始想像他穿上特殊任务部队制服的样子了！

V申请的是陆军首都防卫司令部特殊任务队（SDT/Special Duty Team），SDT是部署在军队内部的军事警察部队，执行的任务有反恐作战初期应对、武装逃兵逮捕、保护政要人物等，一般被称为「特殊任务部」。 最近热映的电影《12.12：首尔之春》中郑雨盛饰演的「李泰信」所在的部队就是首都防卫司令部。 因SDT的特殊性，对战士的身体素质要求极高，除了最基础的军事训练之外，还要学习武术、射击、高空攀登索降、直升机索降等，要求极其严格。



论坛theqoo上有网友公开了SDT的制服，大家开始想像V被分配到这里后穿上这些黑制服时的帅气模样。 SDT的制服为黑色，配有头盔、护目镜、面罩等，全副武装以来只能看到一双眼睛。



网友们对此也展开了积极地讨论，纷纷表示：「疯了，国防部麻烦接下来的一年半里全部用他来做宣传照」、「黑衣服真的帅爆了，像电影一样」、「太让人期待了」、「他应该很适合吧」、「训练应该非常辛苦，但我会好好等待照片的」、「退伍之后麻烦拍这个系列的海报」、「想像了一下，真的太心动了」等。



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