SHINee「忙内」泰民举行SOLO演唱会！珉豪＆Key到场应援却在打瞌睡？网友：91Line真有趣 XD

SHINee「忙内」泰民在16日至17日於 INSPIRE Arena 举行 SOLO 演唱会《METAMORPH》。

此次演出是泰民自2019年3月以后，时隔4年9个月举行的单独线下演唱会，两天的门票在预售时就售罄，追加开放的视野限制席也全售罄。泰民表示：「我一直想通过个人演唱会与大家见面，大家久等了吧？很想我吧？我也很想念大家。所以今天打算借这个机会，尽情地表达自己的心情，爲大家留下美好的回忆，大家准备好享受到最后了吗？」



泰民开场开始就吊在钢丝上，还有直立式360度舞台等各种舞台装置，泰民也展现各种不同表演，共演唱了22首歌曲。



而珉豪＆ Key 也到场为泰民应援，当泰民提到成员们有来现场时，两人又演起小剧场，是在打瞌睡惊醒的样子 XD 这也让网友纷纷表示：「太可爱了」、「91Line像是泰民的爸爸妈妈」、「真的到哪都可以表演」、「本来听到成员来很挺激动的，结果镜头一转笑出来」、「两位真有趣」、「 Key 还打了哈欠 哈哈哈哈」等等。

태민 선배님께서 민호 키 선배님 소개시켜 주시는데 조신 척하니까 박지성 옆에서 막 웃음 ㅋㅋㅋㅋ 그리고 방해 안 되려고 최대한 몸 구기는데 귀여워 pic.twitter.com/4CyGvNX7o0 — . (@js4ark) December 17, 2023

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻