《SBS演藝大賞》大賞候補名單公開！《RM》池錫辰又被排除在外，網友怒：「SBS是不是討厭他」

又即將到年末三大台的頒獎典禮啦！近日《2023 SBS演藝大賞》就通過預告影片公開7位「大賞候補名單」。

影片中「綜藝教父」李敬揆突然登場，他說說：「大賞不是誰都能獲得的。」並陸續公開《2023 SBS演藝大賞》的大賞候補名單，《踢球的她們》、《同床異夢2：你是我的命運》的李賢怡成為第一個大賞候選人，吸引人們的視線。



接著《我家的熊孩子》、《脫掉鞋子恢單4Men》的卓在勳和李常敏，《我家的熊孩子》的申東燁和徐章焄都在名單內，徐章焄還出演《同床異夢2：你是我的命運》和《體格生存戰》。出演《Running Man》和《我家的熊孩子》的金鍾國也榜上有名，去年獲得大賞的《Running Man》的劉在錫依然被選爲大賞候補。



在7名大獎候選人揭開神祕面紗的情況下，部分人就池錫辰未能成爲大賞候選人一事，提出SBS忽視他的輿論。在2021年國內外對池錫辰的大賞的期待很高，當時獲得「名譽社員獎」的池錫辰極力掩飾自己的失望，2022年隨著在節目中的活躍和大眾的期待，不少人都猜測他能拿下大賞，但最終由劉在錫拿下，而候選人金俊浩獲得「最優秀獎」、卓在勳獲得「製作人獎」、李常敏獲得「SBS名譽社員獎」，但是池錫辰沒有得到任何獎項。



今年池錫辰又被排除在大賞候補名單之外，讓不少網友們憤怒表示：「要忽略池錫辰到什麼時候啊」、「SBS是不是討厭池錫辰啊」、「沒有池錫辰？這像話嗎？」、「到底為什麼這樣子對他」等等。



而《2023 SBS演藝大賞》將在本月30日晚上8點35分（韓國時間）播出。

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