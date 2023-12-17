《SBS演艺大赏》大赏候补名单公开！《RM》池锡辰又被排除在外，网友怒：「SBS是不是讨厌他」

又即将到年末三大台的颁奖典礼啦！近日《2023 SBS演艺大赏》就通过预告影片公开7位「大赏候补名单」。

影片中「综艺教父」李敬揆突然登场，他说说：「大赏不是谁都能获得的。」并陆续公开《2023 SBS演艺大赏》的大赏候补名单，《踢球的她们》、《同床异梦2：你是我的命运》的李贤怡成为第一个大赏候选人，吸引人们的视线。



接著《我家的熊孩子》、《脱掉鞋子恢单4Men》的卓在勋和李常敏，《我家的熊孩子》的申东烨和徐章焄都在名单内，徐章焄还出演《同床异梦2：你是我的命运》和《体格生存战》。出演《Running Man》和《我家的熊孩子》的金钟国也榜上有名，去年获得大赏的《Running Man》的刘在锡依然被选爲大赏候补。



在7名大奖候选人揭开神秘面纱的情况下，部分人就池锡辰未能成爲大赏候选人一事，提出SBS忽视他的舆论。在2021年国内外对池锡辰的大赏的期待很高，当时获得「名誉社员奖」的池锡辰极力掩饰自己的失望，2022年随著在节目中的活跃和大众的期待，不少人都猜测他能拿下大赏，但最终由刘在锡拿下，而候选人金俊浩获得「最优秀奖」、卓在勋获得「制作人奖」、李常敏获得「SBS名誉社员奖」，但是池锡辰没有得到任何奖项。



今年池锡辰又被排除在大赏候补名单之外，让不少网友们愤怒表示：「要忽略池锡辰到什么时候啊」、「SBS是不是讨厌池锡辰啊」、「没有池锡辰？这像话吗？」、「到底为什么这样子对他」等等。



而《2023 SBS演艺大赏》将在本月30日晚上8点35分（韩国时间）播出。

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