2023年韓國人最愛的YouTube影片&短影片是這兩段！居然都和她有關係

YouTube影片千千萬，韓國人最愛的是哪一則呢？

日前，YouTube韓國公開了「2023YouTube本土人氣影片與創作者」的名單，其中包括人氣短影片、人氣影片、人氣創作者等。最佳人氣影片為李泳知的《雖然沒準備什麼菜》aespa Karina篇。 DINGO MUSIC的樂童音樂家篇、Ddeun Ddeun頻道的《藉口Go》等緊接在後，拿下了第2、3名。



30秒以內的短影片TOP10名單中，李泳知與《Biong Biong地球娛樂室》嘉賓們一起合拍的《I AM》拔得頭籌。

兩個榜首都和李泳知相關，展現了大勢的威力。2002年出生的她出道僅3年就已經完成了rapper歌手、詞曲作者、主持人、演員、還是羅PD綜藝《Biong Biong地球娛樂室》固定嘉賓等一系列操作，稱得上是「MZ世代」新領軍人物。李泳知不僅有眾多資源，就連非常玄學的人氣也不缺，甚至路人緣極好，看過她綜藝的人一定會被她幹練、開朗，遇到前輩時不怯場且進退得當，時而還會露出小女生的可愛的人格魅力吸引住。

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