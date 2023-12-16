ATEEZ正規二輯《THE WORLD EP.FIN: WILL》強勢回歸，登上Billboard 專輯榜首位

韓國人氣團體ATEEZ超英趕美！他們在這個月以正規二輯《THE WORLD EP.FIN: WILL》登上Billboard 告示牌專輯榜首位，也衝進英國Official Albums Chat Top100第二名，寫下韓國四大經紀公司（SM、YG、JYP、HYBE）以外的「中小奇蹟」，成員們興奮表示「超驚訝能拿下告示牌冠軍，能達成這樣的紀錄就像夢一樣。」

ATEEZ這次以正規二輯《THE WORLD EP.FIN: WILL》強勢回歸，登上Billboard 告示牌專輯榜首位，也是第一個創下紀錄的「韓國中小經紀公司旗下團體」。專輯發行後，更馬上在美國創下了驚人的專輯銷量。根據 Luminate 所提供的數據，截至 12 月 7 日當週，《THE WORLD EP.FIN: WILL》在美國創下了近十五萬張的專輯銷量，證明團體在海外的超高人氣。此外還打入英國Official Albums Chat Top100第二名，成爲BTS之後第二個同時進入英美兩大排行榜的男子團體。完成在同期出道團體中空前絕後的驚人紀錄。

不僅成功挑戰蟬聯六週榜一的天后Taylor Swift ，在12月10日登上美國告示牌主要排行榜 "Billboard 200" 一位，同時打破韓流四大經紀公司的紀錄，成為韓國中小經紀公司旗下團體首次登上"Billboard 200" 一位的逆襲奇蹟，寫下了K-POP歷史上的重大里程碑，粉絲忍不住直呼：「太令人驕傲啦」、「終於等到這一天」。除此之外ATEEZ成員們也透過經紀公司KQ娛樂表示：「這一切就像做夢一樣，真的非常高興。多虧了一直支持我們、成爲我們力量的ATINY（ATEEZ粉絲名）我們才能收到這樣的禮物」、「以後也會繼續製作屬於ATEEZ的音樂，展現更好的舞臺和帥氣的樣貌給大家。」



兩項驚人的成績也成為ATEEZ音樂職業生涯中的新里程碑。這是ATEEZ睽違四年再度發行的正規專輯，因此備受矚目。專輯主打歌〈Crazy Form〉是一首旋律鋪陳高潮迭起重力節拍的歌，強烈散發著他們獨特標誌音樂費洛蒙，帥氣舞台爆擊粉絲五感，以充滿非洲節奏的舞廳風格來呈現ATEEZ以往從未嘗試過的強烈音樂類型，MV中軍裝炸裂刀群舞，壞壞的帥氣破表，讓ATINY (粉絲名)紛紛大喊「我沒了」！



這張專輯是ATEEZ〈THE WORLD〉系列專輯的最終章，但〈THE WORLD〉系列的結束並不是完結而是一個新的開始！過去五年的故事和記憶永遠不會消失，即使面對幻滅的世界，他們也能將不可能變成可能，這就是屬於ATEEZ的堅強信念。Sony Music已在各大音樂串流平台數位上架。



圖／Sony Music

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞