《與惡魔有約》一早醒來看到可愛的金裕貞，永遠的「國民妹妹」讓宋江&所有人淪陷的瞬間！

我先舉雙手對她投降，一早醒來的金裕貞「可愛度爆炸」！！男女老少無一倖免這顆由她投來的「萌妹子炸彈」。
在網上人氣頗高的 SBS & Netflix 熱門奇幻韓劇《與惡魔有約》劇中，金裕貞所飾演的財閥繼承人都到曦是個魄力滿滿，果敢決斷的性格，這一次她在劇中也加濃妝感，給人更加成熟的印象。
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'마이데몬' 김유정, 악마도 홀릴 만한 무한매력의 소유자 pic.twitter.com/eB7dvb0PEr
마이데몬보다가김유정한테반함너무예쁘고귀엽잖아 pic.twitter.com/6x3a02pcXK— 히 (@hxreve) December 9, 2023
上週就在宋江（飾演惡魔鄭九元）住進金裕貞的家，迎接早晨就被她的美顏爆擊！卸下濃妝，乾乾淨淨的金裕貞才是最可愛的～～～，更有不少的網友被這一幕的他給可愛到：「本來衝著宋江追劇，卻忍不住喜歡上金裕貞」、「裕貞妹妹果然還是好可愛啊！」、「好喜歡她自信又自戀的模樣」、「太可愛了（哭）」、「我永遠的神裕貞」、「已經設定成我的筆電桌面了，天天看著她好幸福」。
兩個人在劇中都有非常多可愛又搞笑的反應～（兩顆肉包子？XD）
— SBSNOW (@SBSNOW) December 9, 2023
SBS 금토드라마 <마이 데몬>
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每個慢動作的特寫片段也都特別好看！！！
#김유정 #송강 #마이데몬— ㅂ (@lovvessick) December 7, 2023
마이데몬 4화 도원
얼굴합이 무릉도원...,https://t.co/YESrlUYPbG pic.twitter.com/uMvthlHJYD
昨晚的最新一集EP.7兩人同床共枕的充電場面，大家都看了嗎？！
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