《与恶魔有约》一早醒来看到可爱的金裕贞，永远的「国民妹妹」让宋江&所有人沦陷的瞬间！

我先举双手对她投降，一早醒来的金裕贞「可爱度爆炸」！！男女老少无一幸免这颗由她投来的「萌妹子炸弹」。
在网上人气颇高的 SBS & Netflix 热门奇幻韩剧《与恶魔有约》剧中，金裕贞所饰演的财阀继承人都到曦是个魄力满满，果敢决断的性格，这一次她在剧中也加浓妆感，给人更加成熟的印象。
https://t.co/IiyWcY0O5C— ize magazine (@izemag) December 12, 2023
'마이데몬' 김유정, 악마도 홀릴 만한 무한매력의 소유자 pic.twitter.com/eB7dvb0PEr
마이데몬보다가김유정한테반함너무예쁘고귀엽잖아 pic.twitter.com/6x3a02pcXK— 히 (@hxreve) December 9, 2023
上周就在宋江（饰演恶魔郑九元）住进金裕贞的家，迎接早晨就被她的美颜爆击！卸下浓妆，干干净净的金裕贞才是最可爱的～～～，更有不少的网友被这一幕的他给可爱到：「本来冲著宋江追剧，却忍不住喜欢上金裕贞」、「裕贞妹妹果然还是好可爱啊！」、「好喜欢她自信又自恋的模样」、「太可爱了（哭）」、「我永远的神裕贞」、「已经设定成我的笔电桌面了，天天看著她好幸福」。
两个人在剧中都有非常多可爱又搞笑的反应～（两颗肉包子？XD）
— SBSNOW (@SBSNOW) December 9, 2023
SBS 금토드라마 <마이 데몬>
☞ [금,토] 밤 10시#SBS금토드라마 #마이데몬 #MyDemon#김유정 #도도희 #송강 #정구원#KimYoujung #SongKang pic.twitter.com/DHpNBxJlgL
每个慢动作的特写片段也都特别好看！！！
#김유정 #송강 #마이데몬— ㅂ (@lovvessick) December 7, 2023
마이데몬 4화 도원
얼굴합이 무릉도원...,https://t.co/YESrlUYPbG pic.twitter.com/uMvthlHJYD
昨晚的最新一集EP.7两人同床共枕的充电场面，大家都看了吗？！
Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究