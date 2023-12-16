《与恶魔有约》一早醒来看到可爱的金裕贞，永远的「国民妹妹」让宋江&所有人沦陷的瞬间！

我先举双手对她投降，一早醒来的金裕贞「可爱度爆炸」！！男女老少无一幸免这颗由她投来的「萌妹子炸弹」。

在网上人气颇高的 SBS & Netflix 热门奇幻韩剧《与恶魔有约》剧中，金裕贞所饰演的财阀继承人都到曦是个魄力满满，果敢决断的性格，这一次她在剧中也加浓妆感，给人更加成熟的印象。

上周就在宋江（饰演恶魔郑九元）住进金裕贞的家，迎接早晨就被她的美颜爆击！卸下浓妆，干干净净的金裕贞才是最可爱的～～～，更有不少的网友被这一幕的他给可爱到：「本来冲著宋江追剧，却忍不住喜欢上金裕贞」、「裕贞妹妹果然还是好可爱啊！」、「好喜欢她自信又自恋的模样」、「太可爱了（哭）」、「我永远的神裕贞」、「已经设定成我的笔电桌面了，天天看著她好幸福」。

两个人在剧中都有非常多可爱又搞笑的反应～（两颗肉包子？XD）

每个慢动作的特写片段也都特别好看！！！

昨晚的最新一集EP.7两人同床共枕的充电场面，大家都看了吗？！



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