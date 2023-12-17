【韓網熱帖】兄妹版《換乘戀愛》即將來襲！網友：代入了一下樂童音樂家，已經笑到肚子疼

兄妹、姐弟一起參加的戀愛綜藝即將上演。

據《體育東亞》獨家報導稱，jbtc將推出兄妹、姐弟一同參加的戀綜，並邀請了大熱素人戀綜《換乘戀愛》1、2季的李珍珠PD操刀。 這也是李珍珠PD今年1月從CJ ENM離開，加盟jtbc後製作的首檔節目。



新綜藝的框架和《換乘戀愛》雷同，將一群年輕人聚集在一起，讓他們重新找到愛情，只是嘉賓們是兄弟姐妹的關係，也就是說眾人將全程近距離觀察自己哥哥、姊姊、弟弟、妹妹的新戀情。 新節目任務升級，除了尋找真愛之外，還要找出誰和誰是有血緣關係的家人。

據說李珍珠PD已經結束了演出嘉賓們的日常生活拍攝，現在正在進行後期製作中。

消息一出立即在theqoo掀起熱議：

1. 大家的反應應該特別搞笑，畢竟兄妹都是相看生厭的存在

2. 你就代入一下樂童音樂家兄妹倆，哈哈哈哈哈哈

3. 我已經開始在旁邊吐了

4. 應該會大吵架吧，只要看一眼就會槓起來，看什麼看？那傢伙有什麼好的？我就喜歡，怎樣

5. 兄妹、姐弟之間是忍不了的

6. 《換乘戀愛》已經開始沒有意思了，這個想法還蠻新奇的

7. 不如叫換乘兄妹吧，互相交換哥哥、妹妹

8. 兄妹？？？？？表情已經開始無法管理了

9. 哈哈哈哈，到時候應該有很多人不知道誰是兄妹，然後在網上嗑他倆CP，最後揭穿是兄妹的時候大家肯定都瘋了

10. 好有趣，我和我哥要在大家面前營業

11. 要如何忍受哥哥（妹妹）在自己面前和別人調情，哈哈哈哈哈哈哈哈

12. 我要近距離參與我哥的愛情？？光是想一下就要被笑死了

13. 代入了一下我自己，要瘋了，絕對變成樂童音樂家一樣

14. 哇喔，可以隱瞞血緣關係，這個已經是任務了

15. PD簡直就是天才

16. 這根本就是一場喜劇

17. 不過兄妹、姐弟應該都很像吧，第一天就會被發現吧

18. 會變成兩人一輩子的笑料

19. 唷唷唷，看看這個點子

原文：https://theqoo.net/square/3037067260

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