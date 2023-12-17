【韩网热帖】兄妹版《换乘恋爱》即将来袭！网友：代入了一下乐童音乐家，已经笑到肚子疼

兄妹、姐弟一起参加的恋爱综艺即将上演。

据《体育东亚》独家报导称，jbtc将推出兄妹、姐弟一同参加的恋综，并邀请了大热素人恋综《换乘恋爱》1、2季的李珍珠PD操刀。 这也是李珍珠PD今年1月从CJ ENM离开，加盟jtbc后制作的首档节目。



新综艺的框架和《换乘恋爱》雷同，将一群年轻人聚集在一起，让他们重新找到爱情，只是嘉宾们是兄弟姐妹的关系，也就是说众人将全程近距离观察自己哥哥、姊姊、弟弟、妹妹的新恋情。 新节目任务升级，除了寻找真爱之外，还要找出谁和谁是有血缘关系的家人。

据说李珍珠PD已经结束了演出嘉宾们的日常生活拍摄，现在正在进行后期制作中。

消息一出立即在theqoo掀起热议：

1. 大家的反应应该特别搞笑，毕竟兄妹都是相看生厌的存在

2. 你就代入一下乐童音乐家兄妹俩，哈哈哈哈哈哈

3. 我已经开始在旁边吐了

4. 应该会大吵架吧，只要看一眼就会杠起来，看什么看？那家伙有什么好的？我就喜欢，怎样

5. 兄妹、姐弟之间是忍不了的

6. 《换乘恋爱》已经开始没有意思了，这个想法还蛮新奇的

7. 不如叫换乘兄妹吧，互相交换哥哥、妹妹

8. 兄妹？？？？？表情已经开始无法管理了

9. 哈哈哈哈，到时候应该有很多人不知道谁是兄妹，然后在网上嗑他俩CP，最后揭穿是兄妹的时候大家肯定都疯了

10. 好有趣，我和我哥要在大家面前营业

11. 要如何忍受哥哥（妹妹）在自己面前和别人调情，哈哈哈哈哈哈哈哈

12. 我要近距离参与我哥的爱情？？光是想一下就要被笑死了

13. 代入了一下我自己，要疯了，绝对变成乐童音乐家一样

14. 哇喔，可以隐瞒血缘关系，这个已经是任务了

15. PD简直就是天才

16. 这根本就是一场喜剧

17. 不过兄妹、姐弟应该都很像吧，第一天就会被发现吧

18. 会变成两人一辈子的笑料

19. 唷唷唷，看看这个点子

原文：https://theqoo.net/square/3037067260

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