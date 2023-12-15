難過時他總會出現！《跟我說愛我》申鉉彬踏入鄭雨盛的無聲世界，愛情何須共同語言（EP.1-4）

[有雷] 喜歡純愛電視劇的妳一定要看！《跟我說愛我》翻拍自多年前的日本著名電視劇，一位失去聽覺的畫家以及一位懷抱演員夢的女子，意外的緣分讓他們越走越近。鄭雨盛散發的憂鬱氣息，實在太適合這個角色了，申鉉彬就連哭起來也美到不行，雖然前四集兩人還沒有正式跨越友情，但充滿粉紅太好看！

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鄭暮恩（申鉉彬飾）當了8年空姐，卻因為愛上了表演毅然決然辭去工作，家人以為她在準備公務員考試，但其實她平時在咖啡廳打工，同時在劇團學習演戲，偶爾接到戲劇中的客串臨演就讓能她開心不已。她來到濟州海邊拍攝，美麗的身影被一位畫家用相機捕捉了下來。



沉默的畫家車振宇（鄭雨盛飾）在濟州拍照也四處畫畫，一場餐廳火災，讓失去聽覺的他險些來不及逃生，善良的暮恩主動靠近他，兩人不時透過筆談或是手機打字的方式聊天，暮恩拍攝戲份被取消，隔日準備離開濟州時，收到了振宇送她的畫冊，將她在海邊的身影畫了下來，並寫著「致演員」。尚未達成自己夢想的暮恩第一次被稱為演員，心中非常感動，雖然學了簡易手語，卻沒能在離開濟州前再度見到振宇。



但緣分就是如此奇妙，暮恩在室友服務的藝術中心對面咖啡廳打工，振宇就在藝術中心內指導聽障學生們畫畫，見面的機會也增加了。暮恩主動走向振宇，想要跟他一起聽演唱會或是看畫，但振宇卻說，很感謝火災時暮恩的搭救，如果有需要他幫忙的事情絕對義不容辭，但，喜歡的活動還是找正常人一起去玩比較好，希望暮恩不要為了配合他而特別付出。



聽障人士有很多事情需要別人的協助，譬如他無法敲門，因為聽不見裡面的回應，只能直接開門，選擇成為一個沒有禮貌的人，或是別人從背後叫住他，他也時常無法回應，容易造成誤會。有時讀唇語或透過手語也不一定能百分百了解對方意思，振宇也不好意思要人重複表達，於是他只能淺淺一笑，或是點頭來回應，他的世界不知不覺也逐漸封閉了起來。



暮恩在演戲路上挫折不斷，難過時總會傳訊息給振宇，當她看見振宇開車來到她家附近等待，滿臉淚水卻不敢讓振宇看見。暮恩是手語初學者，也常常看不懂或是比出錯誤的單字，不過振宇也不會有特別的反應。兩人總是非常有禮貌的往來，但比起有很多人不知道如何跟振宇相處或是溝通，暮恩的主動顯得非常特別。暮恩能否順利突破振宇的心防，發展更進一步的關係呢？



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