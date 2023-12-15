难过时他总会出现！《跟我说爱我》申铉彬踏入郑雨盛的无声世界，爱情何须共同语言（EP.1-4）

[有雷] 喜欢纯爱电视剧的你一定要看！《跟我说爱我》翻拍自多年前的日本著名电视剧，一位失去听觉的画家以及一位怀抱演员梦的女子，意外的缘分让他们越走越近。郑雨盛散发的忧郁气息，实在太适合这个角色了，申铉彬就连哭起来也美到不行，虽然前四集两人还没有正式跨越友情，但充满粉红太好看！

以下为防雷线



郑暮恩（申铉彬饰）当了8年空姐，却因为爱上了表演毅然决然辞去工作，家人以为她在准备公务员考试，但其实她平时在咖啡厅打工，同时在剧团学习演戏，偶尔接到戏剧中的客串临演就让能她开心不已。她来到济州海边拍摄，美丽的身影被一位画家用相机捕捉了下来。



沉默的画家车振宇（郑雨盛饰）在济州拍照也四处画画，一场餐厅火灾，让失去听觉的他险些来不及逃生，善良的暮恩主动靠近他，两人不时透过笔谈或是手机打字的方式聊天，暮恩拍摄戏份被取消，隔日准备离开济州时，收到了振宇送她的画册，将她在海边的身影画了下来，并写著「致演员」。尚未达成自己梦想的暮恩第一次被称为演员，心中非常感动，虽然学了简易手语，却没能在离开济州前再度见到振宇。



但缘分就是如此奇妙，暮恩在室友服务的艺术中心对面咖啡厅打工，振宇就在艺术中心内指导听障学生们画画，见面的机会也增加了。暮恩主动走向振宇，想要跟他一起听演唱会或是看画，但振宇却说，很感谢火灾时暮恩的搭救，如果有需要他帮忙的事情绝对义不容辞，但，喜欢的活动还是找正常人一起去玩比较好，希望暮恩不要为了配合他而特别付出。



听障人士有很多事情需要别人的协助，譬如他无法敲门，因为听不见里面的回应，只能直接开门，选择成为一个没有礼貌的人，或是别人从背后叫住他，他也时常无法回应，容易造成误会。有时读唇语或透过手语也不一定能百分百了解对方意思，振宇也不好意思要人重复表达，於是他只能浅浅一笑，或是点头来回应，他的世界不知不觉也逐渐封闭了起来。



暮恩在演戏路上挫折不断，难过时总会传讯息给振宇，当她看见振宇开车来到她家附近等待，满脸泪水却不敢让振宇看见。暮恩是手语初学者，也常常看不懂或是比出错误的单字，不过振宇也不会有特别的反应。两人总是非常有礼貌的往来，但比起有很多人不知道如何跟振宇相处或是沟通，暮恩的主动显得非常特别。暮恩能否顺利突破振宇的心防，发展更进一步的关系呢？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻