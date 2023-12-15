大熱韓國漫改編動畫《我獨自升級》先行放映會香港站12月17日優先登場 【附送豪華特典包括】

全球累積143億觀賞人次，Chugong 原作、h-goon 角色設計、DUBU（REDICE STUDIO）作畫的韓國漫畫《我獨自升級》（나혼자만레벨업，俺だけレベルアップな件）改編電視動畫將於 2024 年 1 月播出。官方隨後亦公佈，由澤野弘之擔任配樂並聯同韓國星級男團TOMORROW X TOGETHER合力打造出全新主題曲「LEveL」，超實力組合勢不可擋！

香港動畫代理羚邦宣布，繼泰國及台灣站後，超人氣韓國網絡漫畫改編動畫《我獨自升級》全球首映 — 香港站，將於 12 月 17 日舉辦兩場售票先行放映會，特別門票套裝現正發售中！先行放映會播放內容為動畫的第 1 與第 2 話，即日起公開預售。特別門票套裝更附送特典，包括：A3海報、明信片套裝及日本直送特典！想看「人類最弱兵器」如何一步一步邁向最強的觀眾，趕緊購票入場搶先收看！

作品簡介

《我獨自升級》原作漫畫自 2016 年 7 月在 KakaoPage 連載，到 2018 年 3 月公開 DUBU 作畫的版本。原作漫畫除了在 2019 年獲得日本平台 Piccoma BEST OF 2019 漫畫部門第一名外，也是次年的Piccoma AWARD 2020 年度獲獎作品；同時它也在 2020 年以 10 星滿分成績成為韓國 KakaoPage 2020 年度網路漫畫第一名。

劇情介紹

十多年前，世界各地突然出現連接異次元與現實世界的「傳送門」，而被稱之為「獵人」的覺醒者也相繼出現。「獵人」們利用其自身能力，攻略傳送門內的地下城並以此為業。而在眾多強大獵人當中，有位被稱為人類最弱兵器的下級獵人——成振宇。某一天，他在地下城中負傷瀕死之際，面前突然出現了一道神秘任務視窗。危急關頭選擇了接受任務的振宇，發現自己有了「升級」的能力…

Ani-One《我獨自升級》先行放映會 — 香港站 詳情

◿日期：2023.12.17（日）

◿時間：第一場17:00 | 第二場 19:30

◿地點：尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 4樓415號鋪

◿售票網：MCL Cinema

🎫特別門票套裝售價HKD280

【附送豪華特典包括】

■A3海報

■明信片套裝

■日本直送特典

*特典將於放映會當日於電影院領取。

=====================



更多《我獨自升級》情報陸續更新，敬請鎖定Ani-One最新消息！

▮《我獨自升級》官方網站

▮《我獨自升級》官方X

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究