大热韩国漫改编动画《我独自升级》先行放映会香港站12月17日优先登场 【附送豪华特典包括】

全球累积143亿观赏人次，Chugong 原作、h-goon 角色设计、DUBU（REDICE STUDIO）作画的韩国漫画《我独自升级》（나혼자만레벨업，俺だけレベルアップな件）改编电视动画将於 2024 年 1 月播出。官方随后亦公布，由泽野弘之担任配乐并联同韩国星级男团TOMORROW X TOGETHER合力打造出全新主题曲「LEveL」，超实力组合势不可挡！

香港动画代理羚邦宣布，继泰国及台湾站后，超人气韩国网络漫画改编动画《我独自升级》全球首映 — 香港站，将於 12 月 17 日举办两场售票先行放映会，特别门票套装现正发售中！先行放映会播放内容为动画的第 1 与第 2 话，即日起公开预售。特别门票套装更附送特典，包括：A3海报、明信片套装及日本直送特典！想看「人类最弱兵器」如何一步一步迈向最强的观众，赶紧购票入场抢先收看！

作品简介

《我独自升级》原作漫画自 2016 年 7 月在 KakaoPage 连载，到 2018 年 3 月公开 DUBU 作画的版本。原作漫画除了在 2019 年获得日本平台 Piccoma BEST OF 2019 漫画部门第一名外，也是次年的Piccoma AWARD 2020 年度获奖作品；同时它也在 2020 年以 10 星满分成绩成为韩国 KakaoPage 2020 年度网路漫画第一名。

剧情介绍

十多年前，世界各地突然出现连接异次元与现实世界的「传送门」，而被称之为「猎人」的觉醒者也相继出现。「猎人」们利用其自身能力，攻略传送门内的地下城并以此为业。而在众多强大猎人当中，有位被称为人类最弱兵器的下级猎人——成振宇。某一天，他在地下城中负伤濒死之际，面前突然出现了一道神秘任务视窗。危急关头选择了接受任务的振宇，发现自己有了「升级」的能力…

Ani-One《我独自升级》先行放映会 — 香港站 详情

◿日期：2023.12.17（日）

◿时间：第一场17:00 | 第二场 19:30

◿地点：尖沙咀梳士巴利道18号 K11 MUSEA 4楼415号铺

◿售票网：MCL Cinema

🎫特别门票套装售价HKD280

【附送豪华特典包括】

■A3海报

■明信片套装

■日本直送特典

*特典将於放映会当日於电影院领取。

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▮《我独自升级》官方网站

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