《運氣好的日子》柳演錫想擺脫善良形象！「希望觀眾們期待我呈現的多樣化面貌！」

剛剛終演的電視劇《運氣好的日子》，由李星民以及柳演錫的強烈對決帶來緊張的劇情發展，柳演錫也帶來與他原本給大家的溫暖善良形象完全相反的演出。

柳演錫表示，本次所飾演的連鎖殺人魔角色，設定上患有精神疾病，其實這樣的角色觀眾們看過太多了，他希望帶給觀眾一種不一樣的精神病患者感覺，另外就是還患有無痛症，他選擇以開朗的表情以及不時帶有威脅語氣，逼別人聽他說話的樣子來表現，呈現出他似乎非常享受與李星民同車的旅程，也表現出用天真單純的語氣來訴說自己殘忍的殺人過程。



柳演錫的外型一向給人溫和的感覺，加上一連演出多次的醫師角色，更加深植人心，雖然他也曾在《狼少年：不朽的愛》以及《毒梟聖徒》演出反派或瘋狂的角色，但很多作品在角色上的設定仍然以善良暖男為主。原本覺得《運氣好的日子》應該會讓大家感受到反差非常大，不過柳演錫表示這個角色在劇情前期仍然是相當正常的樣子，一直到中後段才表現出殺人魔的兇狠眼神，所以不至於讓觀眾立刻感覺到有很大轉變。



作為演員，柳演錫當然期待自己有更多變化，與其被定型在善良角色，他更希望觀眾們會期待他呈現多樣化的面貌，於是柳演錫與導演都想呈現新的一面給觀眾們，所以在本劇中呈現了非常立體的多樣面貌，柳演錫並非喜歡演出反派角色，而是享受能夠展現新的形象這個過程。本次的演出也得到許多觀眾們的好評，雖然在柳演錫臉上是同樣的笑容，看了這部作品的人卻會感到他笑起來有點嚇人，可說是本次的演出相當成功。



《運氣好的日子》劇情描述一位計程車司機吳澤（李星民飾）就如同平日一般載客，沒想到一個特別的客人金赫洙（柳演錫飾）上車後，卻改變了他的人生……

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