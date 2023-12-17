2023年韩国人最爱的YouTube影片&短影片是这两段！居然都和她有关系

YouTube影片千千万，韩国人最爱的是哪一则呢？

日前，YouTube韩国公开了「2023YouTube本土人气影片与创作者」的名单，其中包括人气短影片、人气影片、人气创作者等。最佳人气影片为李泳知的《虽然没准备什么菜》aespa Karina篇。 DINGO MUSIC的乐童音乐家篇、Ddeun Ddeun频道的《藉口Go》等紧接在后，拿下了第2、3名。



30秒以内的短影片TOP10名单中，李泳知与《Biong Biong地球娱乐室》嘉宾们一起合拍的《I AM》拔得头筹。

两个榜首都和李泳知相关，展现了大势的威力。2002年出生的她出道仅3年就已经完成了rapper歌手、词曲作者、主持人、演员、还是罗PD综艺《Biong Biong地球娱乐室》固定嘉宾等一系列操作，称得上是「MZ世代」新领军人物。李泳知不仅有众多资源，就连非常玄学的人气也不缺，甚至路人缘极好，看过她综艺的人一定会被她干练、开朗，遇到前辈时不怯场且进退得当，时而还会露出小女生的可爱的人格魅力吸引住。

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