羅PD＆朴敘俊提前幫BTS V慶生！朴敘俊還自爆曾在V的家寄宿2個月，父母之間也是好朋友！

YouTube「頻道十五夜」近日公開的影片《報恩之神》中，羅PD和朴敘俊提前給將入伍的BTS防彈少年團V（金泰亨）過生日

兩人親自準備V喜歡的燉排骨、雜菜、煎餅、燉紫菜等，以及生日桌上不可缺少的海帶湯和蛋糕。到達生日派對現場的V說：「好像是在做夢一樣。」流露出感動的樣子。



羅PD感謝V參與《瑞鎮家》拍攝後，朴敘俊也表達了對V的謝意，他說是因為泰亨先走向我，才開始這段友誼，我們是在《花郎》這部電視劇中第一次見面。V說：「當時我對哥說『教教我怎麼演戲吧』，他會用語音跟我說我的台詞，哥真的教了我很多東西。」

之後朴敘俊還提到現在住的房子裝修4個月左右，本來是安排在海外拍攝時進行的，但是拍攝提前結束了。他說：「因為泰亨家離我家就5分鐘的距離，所以想說要麻煩一下...泰亨家剛好有空的房間，那個好像是為我準備的，託他的福，我節省了住宿費，大概住了兩個月左右。」朴敘俊也提到會和V的父母一起吃飯，V說：「我的父母和敘俊哥的父母關係很好，是我們介紹的。」



而V在今日（11日）入伍，「Wooga Family」的哥哥們朴敘俊、朴炯植、崔宇植、Peakboy在他入伍前也一起聚會了。朴敘俊今日公開5人合照，並寫下：「忙內～好好回來。」



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