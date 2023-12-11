罗PD＆朴叙俊提前帮BTS V庆生！朴叙俊还自爆曾在V的家寄宿2个月，父母之间也是好朋友！

YouTube「频道十五夜」近日公开的影片《报恩之神》中，罗PD和朴叙俊提前给将入伍的BTS防弹少年团V（金泰亨）过生日

两人亲自准备V喜欢的炖排骨、杂菜、煎饼、炖紫菜等，以及生日桌上不可缺少的海带汤和蛋糕。到达生日派对现场的V说：「好像是在做梦一样。」流露出感动的样子。



罗PD感谢V参与《瑞镇家》拍摄后，朴叙俊也表达了对V的谢意，他说是因为泰亨先走向我，才开始这段友谊，我们是在《花郎》这部电视剧中第一次见面。V说：「当时我对哥说『教教我怎么演戏吧』，他会用语音跟我说我的台词，哥真的教了我很多东西。」

之后朴叙俊还提到现在住的房子装修4个月左右，本来是安排在海外拍摄时进行的，但是拍摄提前结束了。他说：「因为泰亨家离我家就5分钟的距离，所以想说要麻烦一下...泰亨家刚好有空的房间，那个好像是为我准备的，托他的福，我节省了住宿费，大概住了两个月左右。」朴叙俊也提到会和V的父母一起吃饭，V说：「我的父母和叙俊哥的父母关系很好，是我们介绍的。」



而V在今日（11日）入伍，「Wooga Family」的哥哥们朴叙俊、朴炯植、崔宇植、Peakboy在他入伍前也一起聚会了。朴叙俊今日公开5人合照，并写下：「忙内～好好回来。」



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