《歡迎回到三達里》池昌旭＆申惠善對手戲正式開始！EP.3先公開：兩人一見面就吵吵鬧鬧 XD

3日播出的《歡迎回到三達里》EP.2中，在首爾捲入爭議的三達（申惠善 飾）回到容弼（池昌旭 飾）守護的小溪。

在家裡穿著舒適衣服的三達，突然爲了躲避像自己家一樣自然進入的容弼而躲進房間，結果她卻被當成小偷，兩人還激烈拉扯著在門縫中的褲帶，時隔8年他們竟然是這樣子「爆笑」的重逢 XD



EP.3先公開影片中，容弼大喊著三達啊～三達啊！這也讓三達生氣說：「幹嘛啊！你這是要到處打廣告說我回來了嗎？我不是讓你保守秘密嗎？」結果...突然有一隻狗狗跑出來，容弼開心地跑向前：「三達啊～你這個傢伙，你把牽繩解開去哪裡了？」原來狗狗的名字也叫三達！兩人依舊吵吵鬧鬧，三達還警告容弼：「總之你不能告訴大家我回來了！」容弼也承諾不會告訴別人。



由於兩人的家裡就在隔壁，公開的劇照容弼和三達白天、晚上都見面了。製作組表示：「重逢就像要死了一樣，再加上深夜不得不跳進海裡，嚴重交織在一起的容弼和三達之後不得不繼續相遇。有著30年不可忽視歲月的兩人不斷面對面糾纏在一起，埋藏在心底的感情將動搖。」期待今晚的播出啊！



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