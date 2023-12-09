《欢迎回到三达里》池昌旭＆申惠善对手戏正式开始！EP.3先公开：两人一见面就吵吵闹闹 XD
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《欢迎回到三达里》池昌旭＆申惠善对手戏正式开始！EP.3先公开：两人一见面就吵吵闹闹 XD

韩剧   2023年12月9日   星期六15:24   Yuan  

（封面图源：YouTube@JTBC Drama截图）

3日播出的《欢迎回到三达里》EP.2中，在首尔卷入争议的三达（申惠善 饰）回到容弼（池昌旭 饰）守护的小溪。

在家里穿著舒适衣服的三达，突然爲了躲避像自己家一样自然进入的容弼而躲进房间，结果她却被当成小偷，两人还激烈拉扯著在门缝中的裤带，时隔8年他们竟然是这样子「爆笑」的重逢 XD
（图源：JTBC《欢迎回到三达里》截图）

EP.3先公开影片中，容弼大喊著三达啊～三达啊！这也让三达生气说：「干嘛啊！你这是要到处打广告说我回来了吗？我不是让你保守秘密吗？」结果...突然有一只狗狗跑出来，容弼开心地跑向前：「三达啊～你这个家伙，你把牵绳解开去哪里了？」原来狗狗的名字也叫三达！两人依旧吵吵闹闹，三达还警告容弼：「总之你不能告诉大家我回来了！」容弼也承诺不会告诉别人。
（图源：YouTube@JTBC Drama截图）

由於两人的家里就在隔壁，公开的剧照容弼和三达白天、晚上都见面了。制作组表示：「重逢就像要死了一样，再加上深夜不得不跳进海里，严重交织在一起的容弼和三达之后不得不继续相遇。有著30年不可忽视岁月的两人不断面对面纠缠在一起，埋藏在心底的感情将动摇。」期待今晚的播出啊！
（图源：JTBC《欢迎回到三达里》剧照）

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