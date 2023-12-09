韓國最近最紅的書！韓韶禧一句話讓800頁的書清空庫存，出版社緊急印刷中

因為韓韶禧的一句好話，這本800頁的厚書成為當下韓國的暢銷書，據說各大書店已經售罄。

日前據出版界透露，韓韶禧在前不久的某雜誌採訪中提到了葡萄牙國民作家Fernando Pessoa（費爾南多·佩索亞）的著作《惶然錄》（《The Book of Disquiet》），這之後該書就成為暢銷作，已在各大主要線上書店被一搶而空。



當時的採訪中，韓韶禧透露自己最近在讀《惶然錄》，其中有一段話令她印象深刻，「一天24小時裡人們除了睡覺的時間，其餘的時間都處在不安之中，我們睡覺或者運動，哪怕是一個單純的小動作都會讓我們忘記不安。 不安就像一張薄紙，所以我們就要小心翼翼不要堆積不安，今日事今日畢，明日的不安明日就清理掉，不要堆積。 」

《惶然錄》共有480餘章，故事背景為二十世紀初的里斯本，眼見葡萄牙的君主制覆滅和1932年的軍事政變，在動盪的政治下，主角是公司的小職員，安然自得的孤獨生活，以多方面的哲學反思抒發他心中的惶然。 雖然全書480餘章都是獨立的故事，但變中有恆，異中有同，主要圍繞人類、生活與死亡以及內心與外界等展開。

韓韶禧的採訪公開後，不僅《惶然錄》數百本庫存瞬間售罄，更有不少讀者下單預約，出版社已經在緊急加印中。

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