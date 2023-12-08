靠模仿G-Dragon大紅賺錢，現在卻落井下石！韓網怒罵「GG-Dragon」：缺德，毫無底線

靠模仿G-Dragon獲得人氣關注的笑星在此時醜化GD，引爆網友不滿。

前兩日，喜劇人金海俊在YouTube上公開了一則名為「模仿歌手之路」的影片，金海俊模仿的BIGBANG的太陽，搭檔崔志鎔模仿的則是GD（他給自己取名GG-Dragon），兩人早前就憑藉模仿BIGBANG成員而名聲大噪，甚至上了綜藝、參加了「Water Bomb」音樂節。 但最新一期影片公開後，網友們大罵他倆「落井下石」、「缺德」。

這則影片是金海俊在GD洗刷呼麻冤屈後首次公開的內容。影片中他彷彿很久沒見到對方一樣，開心地擁抱了假GD，假GD則透露自己去世界旅行了，強調這段時間不在的原因。 金海俊又稱：「怎麼去了這麼久，我以為你成了時間旅行者呢。 」接著假GD故意裝作大舌頭一樣口齒不清地回答，身體也不自覺晃動，一看就不是正常的狀態，看得人覺得他是在故意模仿呼麻後不清醒的模樣。



這則影片立即點燃了網友與GD粉絲的怒火，畢竟GD已經做完精密毒檢，被證明清白，但事情還未真正完結，在這個敏感的時間點，金海俊和崔志鎔居然將此事當作嘻嘻哈哈的玩笑來調侃，難免讓很多人反感，況且他倆還是靠模仿GD才獲得關注的。

對此廣大網友和粉絲憤懣留言表達不滿，稱：「是不是忘了你倆是靠誰賺錢的」、「太缺德了，靠GD賺錢，現在卻在取笑他」、「要知道你倆是靠誰站在舞台上的，居然還敢拿呼麻博人眼球來賺錢？」、「哪怕你是喜劇人，該有的底線也要守住啊」、「靠嘲笑別人來只能賺錢說你沒有任何才華」、「 GD又被利用了」、「靠他的名氣賺錢，現在又來嘲笑他，到底要不要臉啊」等。 因罵聲越來越多，金海俊已緊急刪除了相關影片。

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