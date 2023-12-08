靠模仿G-Dragon大红赚钱，现在却落井下石！韩网怒骂「GG-Dragon」：缺德，毫无底线

靠模仿G-Dragon获得人气关注的笑星在此时丑化GD，引爆网友不满。

前两日，喜剧人金海俊在YouTube上公开了一则名为「模仿歌手之路」的影片，金海俊模仿的BIGBANG的太阳，搭档崔志熔模仿的则是GD（他给自己取名GG-Dragon），两人早前就凭藉模仿BIGBANG成员而名声大噪，甚至上了综艺、参加了「Water Bomb」音乐节。 但最新一期影片公开后，网友们大骂他俩「落井下石」、「缺德」。

这则影片是金海俊在GD洗刷呼麻冤屈后首次公开的内容。影片中他彷佛很久没见到对方一样，开心地拥抱了假GD，假GD则透露自己去世界旅行了，强调这段时间不在的原因。 金海俊又称：「怎么去了这么久，我以为你成了时间旅行者呢。 」接著假GD故意装作大舌头一样口齿不清地回答，身体也不自觉晃动，一看就不是正常的状态，看得人觉得他是在故意模仿呼麻后不清醒的模样。



这则影片立即点燃了网友与GD粉丝的怒火，毕竟GD已经做完精密毒检，被证明清白，但事情还未真正完结，在这个敏感的时间点，金海俊和崔志熔居然将此事当作嘻嘻哈哈的玩笑来调侃，难免让很多人反感，况且他俩还是靠模仿GD才获得关注的。

对此广大网友和粉丝愤懑留言表达不满，称：「是不是忘了你俩是靠谁赚钱的」、「太缺德了，靠GD赚钱，现在却在取笑他」、「要知道你俩是靠谁站在舞台上的，居然还敢拿呼麻博人眼球来赚钱？」、「哪怕你是喜剧人，该有的底线也要守住啊」、「靠嘲笑别人来只能赚钱说你没有任何才华」、「 GD又被利用了」、「靠他的名气赚钱，现在又来嘲笑他，到底要不要脸啊」等。 因骂声越来越多，金海俊已紧急删除了相关影片。

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