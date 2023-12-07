從舉槍到擁抱！朴叙俊&韓韶禧《京城怪物》海報及正式預告公開，12/22第一部上線

Netflix最新劇集《京城怪物》今日發佈了充滿強烈戲劇性的主海報和主預告片。

《京城怪物》講述的是1945年春天，這一時代最為黑暗的時刻，兩個年輕人為了生存而面對貪婪所誕生的怪物的故事。

海報中夕陽染紅了天空，飄落的櫻花營造出浪漫的氛圍，但是陰暗籠罩的甕城醫院和其中伸出的修長觸手暗示著他們必須面對的巨大秘密。

京城第一情報通張貸主（朴敘俊 飾）、實力強大的尋人偵探尹采玉（韓韶禧 飾）、貴族夫人前田幸子（秀賢 飾）、金玉堂管家羅月德（金海淑 飾）和九甲平（朴智煥 飾）、採玉父親尹鍾元（趙漢哲 飾）、甕城醫院的加藤中佐（崔英俊 飾）和一郎（玄奉植 飾）、月光吧的羅英春（玉子妍 飾），這九個人物站在輝煌和黑暗的邊界上，預示著圍繞醫院秘密即將展開的故事。



預告片以張貸主和尹采玉在小巷中的首次遭遇開始，一見面就是刀槍相向！京城最大典當鋪「金玉堂」的老闆張貸主受僱在櫻花凋謝之前找到石川警務官的愛妾，向專門尋找失蹤人員的尹采玉父女尋求幫助。 為了尋找自己10年前消失的母親，採玉決定與京城第一情報通泰尚攜手合作。



他們聽說進入甕城醫院的病人沒有一個人回來，便決定潛入其中一探究竟。 在這裡，兩人面對一個身份不明的龐大存在，露出恐懼和絕望的表情。



貸主和採玉開始揭開英盛病院龐大的秘密，他們將面對繁華街道背後逐漸顯露出來的黑暗貪婪，展開激烈的戰鬥。



導演鄭東允表示甕城醫院設定為緊張和黑暗四溢的地方，金玉堂和大街則以明亮和繁華的表現方式呈現，空間的鮮明對比爺在作品中具有意義。

朴敘俊說：「生活在那個時代的人物和注入了怪物元素的趣味給劇情增添了緊張感。 」韓素希也對怪物題材帶來的刺激和與時代劇相結合所創造的氛圍和故事線寄予了期待。



《京城怪物》第一部將於22日上線，第二部將於明年1月5日通過Netflix公開。



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