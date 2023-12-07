从举枪到拥抱！朴叙俊&韩韶禧《京城怪物》海报及正式预告公开，12/22第一部上线

Netflix最新剧集《京城怪物》今日发布了充满强烈戏剧性的主海报和主预告片。

《京城怪物》讲述的是1945年春天，这一时代最为黑暗的时刻，两个年轻人为了生存而面对贪婪所诞生的怪物的故事。

海报中夕阳染红了天空，飘落的樱花营造出浪漫的氛围，但是阴暗笼罩的瓮城医院和其中伸出的修长触手暗示著他们必须面对的巨大秘密。

京城第一情报通张贷主（朴叙俊 饰）、实力强大的寻人侦探尹采玉（韩韶禧 饰）、贵族夫人前田幸子（秀贤 饰）、金玉堂管家罗月德（金海淑 饰）和九甲平（朴智焕 饰）、采玉父亲尹钟元（赵汉哲 饰）、瓮城医院的加藤中佐（崔英俊 饰）和一郎（玄奉植 饰）、月光吧的罗英春（玉子妍 饰），这九个人物站在辉煌和黑暗的边界上，预示著围绕医院秘密即将展开的故事。



预告片以张贷主和尹采玉在小巷中的首次遭遇开始，一见面就是刀枪相向！京城最大典当铺「金玉堂」的老板张贷主受雇在樱花凋谢之前找到石川警务官的爱妾，向专门寻找失踪人员的尹采玉父女寻求帮助。 为了寻找自己10年前消失的母亲，采玉决定与京城第一情报通泰尚携手合作。



他们听说进入瓮城医院的病人没有一个人回来，便决定潜入其中一探究竟。 在这里，两人面对一个身份不明的庞大存在，露出恐惧和绝望的表情。



贷主和采玉开始揭开英盛病院庞大的秘密，他们将面对繁华街道背后逐渐显露出来的黑暗贪婪，展开激烈的战斗。



导演郑东允表示瓮城医院设定为紧张和黑暗四溢的地方，金玉堂和大街则以明亮和繁华的表现方式呈现，空间的鲜明对比爷在作品中具有意义。

朴叙俊说：「生活在那个时代的人物和注入了怪物元素的趣味给剧情增添了紧张感。 」韩素希也对怪物题材带来的刺激和与时代剧相结合所创造的氛围和故事线寄予了期待。



《京城怪物》第一部将於22日上线，第二部将於明年1月5日通过Netflix公开。



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