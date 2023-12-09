韩国最近最红的书！韩韶禧一句话让800页的书清空库存，出版社紧急印刷中

因为韩韶禧的一句好话，这本800页的厚书成为当下韩国的畅销书，据说各大书店已经售罄。

日前据出版界透露，韩韶禧在前不久的某杂志采访中提到了葡萄牙国民作家Fernando Pessoa（费尔南多・佩索亚）的著作《惶然录》（《The Book of Disquiet》），这之后该书就成为畅销作，已在各大主要线上书店被一抢而空。



当时的采访中，韩韶禧透露自己最近在读《惶然录》，其中有一段话令她印象深刻，「一天24小时里人们除了睡觉的时间，其余的时间都处在不安之中，我们睡觉或者运动，哪怕是一个单纯的小动作都会让我们忘记不安。 不安就像一张薄纸，所以我们就要小心翼翼不要堆积不安，今日事今日毕，明日的不安明日就清理掉，不要堆积。 」

《惶然录》共有480余章，故事背景为二十世纪初的里斯本，眼见葡萄牙的君主制覆灭和1932年的军事政变，在动荡的政治下，主角是公司的小职员，安然自得的孤独生活，以多方面的哲学反思抒发他心中的惶然。 虽然全书480余章都是独立的故事，但变中有恒，异中有同，主要围绕人类、生活与死亡以及内心与外界等展开。

韩韶禧的采访公开后，不仅《惶然录》数百本库存瞬间售罄，更有不少读者下单预约，出版社已经在紧急加印中。

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