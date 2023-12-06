傳BTS防彈少年團V申請了這隻超猛部隊！粉絲：克服懼高症的你太帥了

防彈少年團V入伍在即，最近傳出他已經開始辦理入伍手續的消息。

韓媒爆料稱，V申請了陸軍首都防衛司令部特殊任務隊（SDT/Special Duty Team），SDT是部署在軍隊內部的軍事警察部隊，執行的任務有反恐作戰初期應對、武裝逃兵逮捕、保護政要人物等，一般被稱為「特殊任務部」。最近熱映的電影《12.12：首爾之春》中鄭雨盛飾演的「李泰信」所在的部隊就是首都防衛司令部。

因SDT的特殊性，對戰士的身體素質要求極高，除了最基礎的軍事訓練之外，還要學習武術、射擊、高空攀登索降、直升機索降等，要求極其嚴格。 因此當ARMY們聽到V報名SDT之後非常擔憂，因為V有嚴重的高空恐懼症（懼高症、畏高症）。



每次開演唱會的時候，只要站上高臺，V都會緊緊抓住護欄，為了節目玩滑索時也從始至終不敢睜眼睛，所以粉絲們都知道他懼高這件事情。 而SDT訓練中有高空攀登索降等訓練，因此粉絲們很擔心V屆時要如何完成訓練。

不過粉絲們還是給予了支持和鼓勵，留言表示：「相信你一定可以做到」、「他肯定想要克服才申請的吧」、「運動神經這麼好，只要克服這個問題就無敵了」、「為了克服而申請了SDT，太帥了」、「太棒了」等。

此外據韓媒報導稱，V將於12月11日正式入伍服役，同天RM也將進入倫山訓練所開啟部隊生活。 而JIMIN和柾國將在12月12日通過陸軍第五步兵師團入伍服役。

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