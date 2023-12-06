传BTS防弹少年团V申请了这只超猛部队！粉丝：克服惧高症的你太帅了

防弹少年团V入伍在即，最近传出他已经开始办理入伍手续的消息。

韩媒爆料称，V申请了陆军首都防卫司令部特殊任务队（SDT/Special Duty Team），SDT是部署在军队内部的军事警察部队，执行的任务有反恐作战初期应对、武装逃兵逮捕、保护政要人物等，一般被称为「特殊任务部」。最近热映的电影《12.12：首尔之春》中郑雨盛饰演的「李泰信」所在的部队就是首都防卫司令部。

因SDT的特殊性，对战士的身体素质要求极高，除了最基础的军事训练之外，还要学习武术、射击、高空攀登索降、直升机索降等，要求极其严格。 因此当ARMY们听到V报名SDT之后非常担忧，因为V有严重的高空恐惧症（惧高症、畏高症）。



每次开演唱会的时候，只要站上高台，V都会紧紧抓住护栏，为了节目玩滑索时也从始至终不敢睁眼睛，所以粉丝们都知道他惧高这件事情。 而SDT训练中有高空攀登索降等训练，因此粉丝们很担心V届时要如何完成训练。

不过粉丝们还是给予了支持和鼓励，留言表示：「相信你一定可以做到」、「他肯定想要克服才申请的吧」、「运动神经这么好，只要克服这个问题就无敌了」、「为了克服而申请了SDT，太帅了」、「太棒了」等。

此外据韩媒报导称，V将於12月11日正式入伍服役，同天RM也将进入伦山训练所开启部队生活。 而JIMIN和柾国将在12月12日通过陆军第五步兵师团入伍服役。

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