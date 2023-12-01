韓國第一個公開女友的男神演員！鄭雨盛談婚戀「不是不想結、是錯過時機」，與李智雅分手憾事再被提起

演員鄭雨盛近日做客網綜談話節目，作為大齡優質單身漢不免被問到眾人好奇的婚戀話題，十幾年前轟動一時的公開交往對象李智雅也再度被提起。

成始璄YT頻道昨日公開新一期節目，請來最近攜電影《首爾之春》和新劇《跟我說愛我》回歸的鄭雨盛作為談話嘉賓。 成始璄委婉詢問：「孤單時該怎麼辦呢？我也經常被問到為何不結婚，所以也想問問你。 」

鄭雨盛：「我不是不結婚，是沒能結婚。 錯過了時機。 」鄭雨盛是韓國演藝圈第一位主動公開戀情的演員，但屢屢不堪輿論壓力分手，感慨道：「演員和藝人太不幸了。 都是同樣的人，為什麼因為名氣就不能有伴侶呢？」



這番發言立即令網友想起鄭雨盛的前女友、身世頗為傳奇的演員李智雅。 鄭雨盛和李智雅拍攝《雅典娜：戰爭女神》互生好感，2011年被拍到巴黎約會照後搶先媒體向粉絲公開戀情，表示「有了心之所向的新朋友」。 隨後媒體爆出李智雅正在與另一位巨星級人物徐太志打離婚官司，巨大的輿論壓力令兩人交往僅僅3個月就無奈分手。





鄭雨盛在李智雅爆出離婚消息期間始終保持沉默，因為他深知一旦自己開口，媒體關註和大眾批判只會更加猛烈。 鄭雨盛認為李智雅在交往初期就因媒體爆料而失去慢慢敞開心扉坦白過往的機會，令他感到十分心痛，隔年出演MBC綜藝《黃金漁場-膝蓋道士》仍維護前女友：「因為對象是鄭雨盛而令她更加難堪。 她只是愛上不該愛的人。 」



鄭雨盛對於戀情一向坦誠，剛出道時就曾公開與素人年上女友的多年戀情，轟動一時。 1998年出道的他在2004年發佈長文透露對女友的深厚感情：「愛是責任。 讓交往9年的女友等了太久，作為男人十分抱歉。 現在我們對彼此非常熟悉和放鬆。 時間久了愛都會變淡，我們也因為在一起太久而少了心跳的激情。 取而代之的是回想起交往期間的話語和回憶，這樣反而更棒。 」

可惜那一次也因為不堪大眾的關註和壓力，令超過10年的愛情長跑以分手告終。



此外，鄭雨盛與李智雅分手後已長達12年沒有任何戀情消息。

韓網友紛紛憶起當時鄭雨盛作為新人大膽公開戀情真的很轟動，甚至在節目中給女友錄過影像信XD一方面稱讚鄭雨盛個性坦誠、為他惋惜，同時也忍不住打趣：「不是已經和李政宰結為清潭洞夫妻嗎？」



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