韩国第一个公开女友的男神演员！郑雨盛谈婚恋「不是不想结、是错过时机」，与李智雅分手憾事再被提起

演员郑雨盛近日做客网综谈话节目，作为大龄优质单身汉不免被问到众人好奇的婚恋话题，十几年前轰动一时的公开交往对象李智雅也再度被提起。

成始璄YT频道昨日公开新一期节目，请来最近携电影《首尔之春》和新剧《跟我说爱我》回归的郑雨盛作为谈话嘉宾。 成始璄委婉询问：「孤单时该怎么办呢？我也经常被问到为何不结婚，所以也想问问你。 」

郑雨盛：「我不是不结婚，是没能结婚。 错过了时机。 」郑雨盛是韩国演艺圈第一位主动公开恋情的演员，但屡屡不堪舆论压力分手，感慨道：「演员和艺人太不幸了。 都是同样的人，为什么因为名气就不能有伴侣呢？」



这番发言立即令网友想起郑雨盛的前女友、身世颇为传奇的演员李智雅。 郑雨盛和李智雅拍摄《雅典娜：战争女神》互生好感，2011年被拍到巴黎约会照后抢先媒体向粉丝公开恋情，表示「有了心之所向的新朋友」。 随后媒体爆出李智雅正在与另一位巨星级人物徐太志打离婚官司，巨大的舆论压力令两人交往仅仅3个月就无奈分手。





郑雨盛在李智雅爆出离婚消息期间始终保持沉默，因为他深知一旦自己开口，媒体关注和大众批判只会更加猛烈。 郑雨盛认为李智雅在交往初期就因媒体爆料而失去慢慢敞开心扉坦白过往的机会，令他感到十分心痛，隔年出演MBC综艺《黄金渔场-膝盖道士》仍维护前女友：「因为对象是郑雨盛而令她更加难堪。 她只是爱上不该爱的人。 」



郑雨盛对於恋情一向坦诚，刚出道时就曾公开与素人年上女友的多年恋情，轰动一时。 1998年出道的他在2004年发布长文透露对女友的深厚感情：「爱是责任。 让交往9年的女友等了太久，作为男人十分抱歉。 现在我们对彼此非常熟悉和放松。 时间久了爱都会变淡，我们也因为在一起太久而少了心跳的激情。 取而代之的是回想起交往期间的话语和回忆，这样反而更棒。 」

可惜那一次也因为不堪大众的关注和压力，令超过10年的爱情长跑以分手告终。



此外，郑雨盛与李智雅分手后已长达12年没有任何恋情消息。

韩网友纷纷忆起当时郑雨盛作为新人大胆公开恋情真的很轰动，甚至在节目中给女友录过影像信XD一方面称赞郑雨盛个性坦诚、为他惋惜，同时也忍不住打趣：「不是已经和李政宰结为清潭洞夫妻吗？」



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