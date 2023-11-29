李孝利 ：我腦海中的男團止於BIGBANG！ 只想和男團合作，不願與女團同台

時尚雜誌《ELLE KOREA》官方Youtube公開了李孝利的粉絲問答。

採訪中，李孝利首先被問「姐姐為什麼這麼可愛」，她難掩害羞地表示：「我現在年紀大了，但粉絲們總說我很可愛。 即使到了50多歲、60多歲，我也覺得可愛這句話很好，有種看起來年輕又純真的感覺，聽了心情就會很好。 」

對於綜藝口才的秘訣，李孝利解釋：「應該是坦率吧，觀眾們可能喜歡這種不拐彎抹角的爽快，別人不敢把心裡想的事情直接說出口，而我卻可以直率地表達出來，可能大家覺得我是他們的嘴替（嘴巴的代替的簡稱，意指所表達的內容正是大多數網友想要表達的內容）吧」。



接著李孝利又被問「是否有想要合作的女團」，她卻不假思索地脫口而出「不想」，並解釋稱：「會被拿來（與她們）比較啊，那幹嘛要合作，為什麼要擠進年輕人之間去呢，她們有自己的風格，而我也只想做自己的音樂。 其實比起女團，我更想和年輕的男團成員們一起工作，既滿足了私心，又能嘗試新的音樂。 」



對於「有沒有想要合作男團」的提問，李孝利拍手大笑說：「其實在我的腦海裡，男團止於BIGBANG。 他們和2PM都是留在我的腦海裡的男團， 我還記得有防彈少年團。 」接著，經過一段時間的思考，李孝利終於想起了新人組合RllZE的名字，還說「RIIZE的各位，我一定會去拜訪你們。 太久沒有活動了，所以需要活動一段時間、見見後輩們，一步一步慢慢了解。 」



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