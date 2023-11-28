池昌旭＆申惠善《歡迎回到三達里》EP.1預告！兩人因「三神奶奶」結緣，斷絕聯繫8年竟又再次重逢

《歡迎回到三達里》（歡迎來到三達里）講述離開故鄉如同飛龍升天般的「趙三達」某天失去所有並跌到谷底後，再次回到故鄉取暖，也遇見努力珍惜並守護著這個小村的「趙容弼」。

從小就夢想成為「鳳凰」的趙三達（申惠善 飾）在進城後度過千辛萬苦的時間。經過一番努力之後，她終於登上頂級攝影師的位置。之所以能夠堅持到現在的位置，就是因為她不想要回到自己的小村子。



在那裡有她的前男友趙容弼（池昌旭 飾），身為濟州氣象廳預報員的他，行為看起來像傻瓜，但實際上是僅次於電腦的反轉實力者。雖然首爾本廳不斷發出邀請，但容弼仍然珍惜地堅守著這個位置。但是……他的朋友景泰（李在源 飾）說了大實話：「你不就是怕去首爾之後遇到趙三達，所以才不去的啊！」



而趙容弼和趙三達是同一天在三達里出生，作為戀人在一起的時間也很多。後來分手後斷絕聯繫已有8年，但趙容弼辦公室的書桌上，還放有趙三達封面的雜誌，他的心中似乎依然有著趙三達。

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製作組表示：「分手的容弼和三達在各自的位置上努力不碰面，但『三神奶奶』所結下的姻緣線卻非常堅固。因為三達意想不到的濟州行，將與容弼重逢。」這也讓人更加好奇兩人的故事呢！而《歡迎回到三達里》由《山茶花開時》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》的導演車榮勳執導，《Go Back夫婦》、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》（Hi Bye, Mama!）的編劇權慧珠執筆，將在12月2日播出。



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