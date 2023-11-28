池昌旭＆申惠善《欢迎回到三达里》EP.1预告！两人因「三神奶奶」结缘，断绝联系8年竟又再次重逢

《欢迎回到三达里》（欢迎来到三达里）讲述离开故乡如同飞龙升天般的「赵三达」某天失去所有并跌到谷底后，再次回到故乡取暖，也遇见努力珍惜并守护著这个小村的「赵容弼」。

从小就梦想成为「凤凰」的赵三达（申惠善 饰）在进城后度过千辛万苦的时间。经过一番努力之后，她终於登上顶级摄影师的位置。之所以能够坚持到现在的位置，就是因为她不想要回到自己的小村子。



在那里有她的前男友赵容弼（池昌旭 饰），身为济州气象厅预报员的他，行为看起来像傻瓜，但实际上是仅次於电脑的反转实力者。虽然首尔本厅不断发出邀请，但容弼仍然珍惜地坚守著这个位置。但是……他的朋友景泰（李在源 饰）说了大实话：「你不就是怕去首尔之后遇到赵三达，所以才不去的啊！」



而赵容弼和赵三达是同一天在三达里出生，作为恋人在一起的时间也很多。后来分手后断绝联系已有8年，但赵容弼办公室的书桌上，还放有赵三达封面的杂志，他的心中似乎依然有著赵三达。

（延伸阅读：《欢迎来到三达里》原来池昌旭＆申惠善曾经交往过，离别的理由又是什么？）

制作组表示：「分手的容弼和三达在各自的位置上努力不碰面，但『三神奶奶』所结下的姻缘线却非常坚固。因为三达意想不到的济州行，将与容弼重逢。」这也让人更加好奇两人的故事呢！而《欢迎回到三达里》由《山茶花开时》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》的导演车荣勋执导，《Go Back夫妇》、《哈罗掰掰，我是鬼妈妈》（Hi Bye, Mama!）的编剧权慧珠执笔，将在12月2日播出。



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