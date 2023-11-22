頭髮、手腳指甲檢測「全是陰性」！GD開始反擊：對名譽毀損等進行法律應對，採取零容忍原則

昨日，韓聯社TV通過 YouTube 頻道追加公開與 GD（G-Dragon，權志龍）的採訪內容。這是本月13日上傳的採訪後續，而GD的手、腳指甲精密檢查結果繼頭髮之後也被判定爲陰性。

被問到「有很多藝人因爲空虛感或壓力而接觸毒品」時，GD回答說：「雖然不知道（藝人）通常有什麼樣的形象，但我不是那樣。」他補充說：「我個人已經找到了可以完全消除空虛感和壓力的方法，但是絕對不是毒品。」



而 GD 還對毒品調查情況尚未解決，無法進行後續行程的情況表示遺憾。他說：「既是藝人又是歌手的職業特性上，應該通過我的工作起到給人帶來安慰，但情況並非如此。要想獲得自由，調查機關迅速發表調查才是最大的核心。」



最後，GD 觀眾們說：「作爲公眾人物、作爲藝人，讓大家擔心，感到很遺憾。」也對粉絲們說：「不要太擔心！希望回到我原來的位置，以歌手的面貌微笑著與大家見面的那一天早日到來，希望大家能帶著這種好的期待感一起度過剩下的時間。」



另外，GD 的代理律師今日發聲明表示：「正在對 GD 的名譽毀損、侮辱、性騷擾、散佈虛假事實、惡意誹謗等惡意貼文製作者進行法律應對。」他還表示：「通過自身監控和粉絲們的舉報收集了侮辱、名譽毀損等侵害他權益行爲的證據資料，正在準備向調查機關提交多數訴狀，我們將以零容忍原則進行應對。」



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