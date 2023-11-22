头发、手脚指甲检测「全是阴性」！GD开始反击：对名誉毁损等进行法律应对，采取零容忍原则

昨日，韩联社TV通过 YouTube 频道追加公开与 GD（G-Dragon，权志龙）的采访内容。这是本月13日上传的采访后续，而GD的手、脚指甲精密检查结果继头发之后也被判定爲阴性。

被问到「有很多艺人因爲空虚感或压力而接触毒品」时，GD回答说：「虽然不知道（艺人）通常有什么样的形象，但我不是那样。」他补充说：「我个人已经找到了可以完全消除空虚感和压力的方法，但是绝对不是毒品。」



而 GD 还对毒品调查情况尚未解决，无法进行后续行程的情况表示遗憾。他说：「既是艺人又是歌手的职业特性上，应该通过我的工作起到给人带来安慰，但情况并非如此。要想获得自由，调查机关迅速发表调查才是最大的核心。」



最后，GD 观众们说：「作爲公众人物、作爲艺人，让大家担心，感到很遗憾。」也对粉丝们说：「不要太担心！希望回到我原来的位置，以歌手的面貌微笑著与大家见面的那一天早日到来，希望大家能带著这种好的期待感一起度过剩下的时间。」



另外，GD 的代理律师今日发声明表示：「正在对 GD 的名誉毁损、侮辱、性骚扰、散布虚假事实、恶意诽谤等恶意贴文制作者进行法律应对。」他还表示：「通过自身监控和粉丝们的举报收集了侮辱、名誉毁损等侵害他权益行爲的证据资料，正在准备向调查机关提交多数诉状，我们将以零容忍原则进行应对。」



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