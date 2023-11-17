11 位人氣偶像一起大秀美聲cover BTS柾國的熱門曲〈Seven〉！粉絲大讚：太好聽了，值得收藏～
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11 位人氣偶像一起大秀美聲cover BTS柾國的熱門曲〈Seven〉！粉絲大讚：太好聽了，值得收藏～

KPOP   2023年11月17日   星期五15:21   Mico  

（封面圖源：BIGHIT MUSIC、youtube@Mnet K-POP）

有(G)I-DLE薇娟、ZB1韓彬/章昊/乾煜、Kep1er金采炫、BOYNEXTDOOR的SUNGHO和JAEHYUN、KISS OF LIFE的NATTY、Xdinary Heroes的Jungsu、姬振、ONF的MK，陣容非常華麗！！！

韓國Mnet人氣音樂節目《M Countdown》在最新集數中，邀請了11 位人氣偶像一起顯現美妙歌喉，合作翻唱cover了BTS防彈少年團柾國的熱門歌曲〈Seven〉，引來大批粉絲熱烈關注。
（圖源：BIGHIT MUSIC、youtube@Mnet K-POP）

▼〈Seven〉這首歌難度真的很高，重新詮釋後也激發出不錯的音樂火花：

參與這次‘MCD歌唱挑戰’（MCD VOCAL CHALLENGE）的偶像有(G)I-DLE薇娟、ZEROBASEONE（ZB1）韓彬/章昊/乾煜、Kep1er金采炫、BOYNEXTDOOR的SUNGHO（朴成淏）和JAEHYUN（明宰鉉）、KISS OF LIFE的NATTY、Xdinary Heroes的Jungsu（金正洙）、姬振（本月少女出身）、ONF的MK，誰的歌聲讓你留下了深刻印象呢？

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