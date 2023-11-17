11 位人气偶像一起大秀美声cover BTS柾国的热门曲〈Seven〉！粉丝大赞：太好听了，值得收藏～

有(G)I-DLE薇娟、ZB1韩彬/章昊/干煜、Kep1er金采炫、BOYNEXTDOOR的SUNGHO和JAEHYUN、KISS OF LIFE的NATTY、Xdinary Heroes的Jungsu、姬振、ONF的MK，阵容非常华丽！！！

韩国Mnet人气音乐节目《M Countdown》在最新集数中，邀请了11 位人气偶像一起显现美妙歌喉，合作翻唱cover了BTS防弹少年团柾国的热门歌曲〈Seven〉，引来大批粉丝热烈关注。



▼〈Seven〉这首歌难度真的很高，重新诠释后也激发出不错的音乐火花：



参与这次‘MCD歌唱挑战’（MCD VOCAL CHALLENGE）的偶像有(G)I-DLE薇娟、ZEROBASEONE（ZB1）韩彬/章昊/干煜、Kep1er金采炫、BOYNEXTDOOR的SUNGHO（朴成淏）和JAEHYUN（明宰铉）、KISS OF LIFE的NATTY、Xdinary Heroes的Jungsu（金正洙）、姬振（本月少女出身）、ONF的MK，谁的歌声让你留下了深刻印象呢？

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻