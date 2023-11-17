南柱赫肌肉再升级！Disney+《非法正义》首4集大咖飙戏超过瘾　会长狂粉疯到变特色

由Disney+原创韩剧一档接一档！继《MOVING异能》、《恶中之恶》之后，新推出的漫改黑暗剧《非法正义》也已经在日前上档，男主角南柱赫在剧中化身韩版《夜魔侠》负责在黑暗中铲奸除恶，没有让粉丝等太久，在第1集他就有超养眼的洗澡戏。此外才播到第4集，就已经有网友敲碗「希望一口气全上完」因为剧情实在太刺激了！



南柱赫身材再进化

尽管南柱赫目前已经高唱从军乐，但他的新作依然刮起炫风。新剧《非法正义》中饰演金智勇的他，白天是一位品学兼优的警大学生，但由於幼年时期曾目睹伤害自己母亲的加害者被轻放，因此决定走上报仇之路，并在夜里让其他被轻放罪犯，受到同等惩罚。也因此有了「治安维持者」的封号。为了该剧看得出他再度於身材费尽苦心。不管是养眼的八块肌还是太平洋宽肩都让人移不开目光，「南朋友」2.0进化版现正播出中！



刘智泰徒手破窗太惊人

另一位让剧迷相当惊喜的莫过於剧中饰演「搜查队长」赵宪的刘智泰，虽然知道他人高马大，但在《非法正义》中他彷佛从XL号进阶成3XL号，甚至还有人惊呼「他是不是走错棚，应该要去拍《MOVING异能》才对？」每次开口都会先说「从现在起，我会用不礼貌的口气跟你交谈」彷佛黑帮老大的他，其实是一位堂堂正正的搜查队长。第4集中，他为了找真正的黑帮老大张顺日，三两下就把小弟打趴，甚至直接徒手把铁窗扯开，看到这边应该不少人都会发出超大惊呼声。据了解刘智泰为戏增重20公斤，超级敬业。



金智勇的会长狂粉

只能说《非法正义》每位角色的风格都实在太鲜明，让人光看几集就留下深刻印象。在第3集末突然多了一位「治安维持者」模仿犯，但他却能直接叫出金智勇本名。原来他是来自DK集团副会长赵江旭（李浚赫饰演），有钱又有闲的他也想成为英雄，因此找上了金智勇联手。屡屡在金智勇快被识破的时刻出手相救，简直是金智勇的「会长狂粉」。李浚赫生动又邪气的演技，也让他人气再攀升。



最强狠角色崔美丽

有男神当然也要有女神等级的女主角，不过这位女主角更要用「狠角色」来形容她。饰演记者崔美丽的女星金素真，在《非法正义》中染上桃红色系的极亮色，就像她令人难以忽视的气场一样。为了收视率跟流量，她打造了「治安维持者」这个新名词，让金智勇一步步掉进她的圈套。剧中拚命三郎的演技加上不怒自威的神态，不亏是囊括百想、大钟跟青龙奖的实力派演员。



最终崔美丽是否能将「金智勇」这个猎物打捞入网？而双手已经沾满鲜血的金智勇，在身份遭到刘智泰、赵江旭揭穿之后，能不能全身而退？一定要继续锁定每周三由Disney+独家播出的《非法正义》。

Disney+原创剧《非法正义》全剧共8集，更新时间每周三下午4:00上架新2集！

●非法正义线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/series/vigilante/300E8tZ0zq45

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