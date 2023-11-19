【K社韓國小百科】「蘿蔔刀」到底是什麼，韓國中小學生之間超流行，引學生父母擔憂
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【K社韓國小百科】「蘿蔔刀」到底是什麼，韓國中小學生之間超流行，引學生父母擔憂

生活   2023年11月19日   星期日09:07   Tracy  

（封面圖源：MBC NEWS截圖）

一款名為「胡蘿蔔刀」的塑膠玩具在韓國中小學之中流行開來，引發了大量學生父母的不滿和擔憂。

「胡蘿蔔刀」又稱「蘿蔔刀」，發明初衷是解壓玩具，後演變成一種可伸縮摺疊，形狀酷似胡蘿蔔的塑膠玩具刀，一甩一扣時還會發出「啪嗒」的聲音，因「塑膠刀片的顏色鮮豔、把玩帥氣動作、可發出清脆聲音且價格便宜（韓幣1000-2000元）」而受到韓國中小學生的歡迎。

雖然塑膠刀片的刀口並不鋒利，但因為是刀的模樣，因此被不少中小學生拿來當作玩具用來模仿「捅人」、「挾持人質」等行為，SNS上還有大肆宣傳「蘿蔔刀技術」、「如何帥氣使用蘿蔔刀」等影片，尤其是在備受10代歡迎的「TikTok」上關於蘿蔔刀的內容數不勝數。

在韓國購買蘿蔔刀的年齡限制為14歲以上，但在各種無人便利店、二手網站上並沒有對購買年齡有任何限制，因此不少小學生也能輕易買到。

隨著家長的擔憂不斷加劇，韓國教育廳已經下發公文，表示：「蘿蔔刀並非玩具而是可以誘發暴力性事故的危險產品，在校學生不應攜帶蘿蔔刀或以此做出危險行為。 」早前大邱市教育廳向370所中小學發送了「關於防止購買及攜帶玩具胡蘿蔔刀的協助請求」的公文，表示「希望家長們給予相應關心和指導，以免衍生出輕視生命的想法」。

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