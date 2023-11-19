【K社韩国小百科】「萝卜刀」到底是什么，韩国中小学生之间超流行，引学生父母担忧

一款名为「胡萝卜刀」的塑胶玩具在韩国中小学之中流行开来，引发了大量学生父母的不满和担忧。

「胡萝卜刀」又称「萝卜刀」，发明初衷是解压玩具，后演变成一种可伸缩摺叠，形状酷似胡萝卜的塑胶玩具刀，一甩一扣时还会发出「啪嗒」的声音，因「塑胶刀片的颜色鲜艳、把玩帅气动作、可发出清脆声音且价格便宜（韩币1000-2000元）」而受到韩国中小学生的欢迎。



虽然塑胶刀片的刀口并不锋利，但因为是刀的模样，因此被不少中小学生拿来当作玩具用来模仿「捅人」、「挟持人质」等行为，SNS上还有大肆宣传「萝卜刀技术」、「如何帅气使用萝卜刀」等影片，尤其是在备受10代欢迎的「TikTok」上关於萝卜刀的内容数不胜数。



요즘 학생들은 당근칼이라고 해서 칼과 비슷하게 생긴 장난감을 갖고 논다고 합니다. 제가 어릴 때는 학생들이 갖고 놀아봤자 발리송 같은 거나 갖고 다녔는데 요즘 애들은 정말 무섭네요 pic.twitter.com/4mzPpzjhmQ — 물도마뱀 (@mul_doe) November 9, 2023

在韩国购买萝卜刀的年龄限制为14岁以上，但在各种无人便利店、二手网站上并没有对购买年龄有任何限制，因此不少小学生也能轻易买到。

随著家长的担忧不断加剧，韩国教育厅已经下发公文，表示：「萝卜刀并非玩具而是可以诱发暴力性事故的危险产品，在校学生不应携带萝卜刀或以此做出危险行为。 」早前大邱市教育厅向370所中小学发送了「关於防止购买及携带玩具胡萝卜刀的协助请求」的公文，表示「希望家长们给予相应关心和指导，以免衍生出轻视生命的想法」。

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