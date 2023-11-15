《犬系戀人》今晚EP.5-6搶先看影片&最新劇照：朴圭瑛&李玹雨同船＋嚇到牽手手，讓車銀優醋意大發！

【多圖】帥哥吃醋就是好看？！XD 可以一次看兩集，我感動想哭～。

MBC 熱門奇幻韓劇《犬系戀人》釋出了兩部搶先看影片，今晚連播兩集，讓劇迷們看好看滿，除了充滿歡笑淚水的現在進行故事，還有男主陳書元（車銀優 飾）過往的點滴回憶，看了讓人心疼。



▼EP.5 搶先看影片，說「沒事」不代表「真的沒事」，學生遭遇讓書元老師憶起悲傷過往：



▼EP.6 搶先看影片，韓海娜（朴圭瑛 飾）跟李寶謙（李玹雨 飾）一起划船的和樂模樣，讓陳書元醋意大發！嘉藍高中校外教學發生了很多趣事～：



最新劇照中，海娜內心的天平，漸漸偏向了書元，兩人也有了更多接觸的機會，這次的校外教學旅行也成為突破兩人關係的轉捩點！



《犬系戀人》講述被詛咒「接吻就會變成狗」的女人，以及唯一能破除她的詛咒卻超級怕狗的男人，所展開無法預測的幻想羅曼史，共有14集。Viu Original 原創愛情喜劇《犬系戀人》逢星期三晚上在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾亦可免費同步收看。

▼第4集│朴圭瑛變狗趁睡覺偷吻 車銀優被嚇醒：



▼EP.5 預告：



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