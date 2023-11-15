《犬系恋人》今晚EP.5-6抢先看影片&最新剧照：朴圭瑛&李玹雨同船＋吓到牵手手，让车银优醋意大发！

【多图】帅哥吃醋就是好看？！XD 可以一次看两集，我感动想哭～。

MBC 热门奇幻韩剧《犬系恋人》释出了两部抢先看影片，今晚连播两集，让剧迷们看好看满，除了充满欢笑泪水的现在进行故事，还有男主陈书元（车银优 饰）过往的点滴回忆，看了让人心疼。



▼EP.5 抢先看影片，说「没事」不代表「真的没事」，学生遭遇让书元老师忆起悲伤过往：



▼EP.6 抢先看影片，韩海娜（朴圭瑛 饰）跟李宝谦（李玹雨 饰）一起划船的和乐模样，让陈书元醋意大发！嘉蓝高中校外教学发生了很多趣事～：



最新剧照中，海娜内心的天平，渐渐偏向了书元，两人也有了更多接触的机会，这次的校外教学旅行也成为突破两人关系的转捩点！



《犬系恋人》讲述被诅咒「接吻就会变成狗」的女人，以及唯一能破除她的诅咒却超级怕狗的男人，所展开无法预测的幻想罗曼史，共有14集。Viu Original 原创爱情喜剧《犬系恋人》逢星期三晚上在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众亦可免费同步收看。

▼第4集│朴圭瑛变狗趁睡觉偷吻 车银优被吓醒：



▼EP.5 预告：



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