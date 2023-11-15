《無人島的DIVA》基浩果真是他！蔡鍾協助車學沇恢復記憶，朴恩斌美聲將踏上出道之路！（EP.5 –6）

[有雷] 《無人島的DIVA》好評不斷，大家一直在猜的基浩終於現身。為了協助偶像賣破兩千萬張唱片，朴恩斌努力為她衝人氣，蔡鍾協在一旁除了幫助與守護朴恩斌以外，也要助她一臂之力實現夢想，不再是幕後代唱，而是真正站上舞台！

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好不容易躲過了基浩爸爸的追擊，徐木河（朴恩斌飾）合理懷疑關鍵時刻拉著她逃離的人就是基浩，但眼前出現的是保傑（蔡鍾協飾），保傑矢口否認自己是基浩，讓木河有些失落。保傑與遇學兩兄弟發現木河暴露在危機中，決定要攜手守護好她。



RJ娛樂代表李偦俊（金柱憲飾）將市面上尹蘭珠（金孝珍飾）曾發行的專輯全面回收，而尹蘭珠則找上了自己的音樂啟蒙老師黃代表，希望能重新為她發行專輯，黃代表則提出了希望蘭珠能在自己女兒的婚禮上演唱祝歌。蘭珠對自己的嗓音沒有自信，但徐木河卻協助她以雙人合唱的方式呈現，完成了這個任務，讓黃代表相當感動，同時黃代表也拒絕了李偦俊的提議，而重新為蘭珠發行專輯。



為了找尋自己的記憶，遇學（車學沇飾）跟蹤基浩的父親回到住處，並找機會潛入，發現自己對此處有著模糊記憶，並且牆上全家福照片中，卻有著自己與弟弟保傑，還有媽媽的身影。保傑也來到此處，並且一五一十地將真相告訴了遇學，原來保傑與遇學兩人是親兄弟，遭受父親虐待而逃離，與母親隱姓埋名至今。遇學認為長大了不再害怕父親，想找回真實的名字，但保傑卻不想說出自己就是基浩，希望保有現在的平凡生活。兩人與媽媽都不告訴木河自己的真實身分，只想盡力守護木河。



李偦俊找回了當時與尹蘭珠一起培養的王牌新人殷莫萊，並打算讓她登上同一節目，與尹蘭珠一較高下。但殷莫萊要求不唱現場，而是使用已經事先預錄的音檔，但身為PD的保傑，為求公平起見，希望兩人全都以現場演唱登上舞台。同時他也知道至今尹蘭珠所登上舞台時的演唱都是由徐木河代唱，更要求尹蘭珠將真相公開，讓徐木河以自己的名字站上舞台。



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