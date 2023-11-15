《无人岛的DIVA》基浩果真是他！蔡钟协助车学沇恢复记忆，朴恩斌美声将踏上出道之路！（EP.5 –6）

[有雷] 《无人岛的DIVA》好评不断，大家一直在猜的基浩终於现身。为了协助偶像卖破两千万张唱片，朴恩斌努力为她冲人气，蔡钟协在一旁除了帮助与守护朴恩斌以外，也要助她一臂之力实现梦想，不再是幕后代唱，而是真正站上舞台！

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好不容易躲过了基浩爸爸的追击，徐木河（朴恩斌饰）合理怀疑关键时刻拉著她逃离的人就是基浩，但眼前出现的是保杰（蔡钟协饰），保杰矢口否认自己是基浩，让木河有些失落。保杰与遇学两兄弟发现木河暴露在危机中，决定要携手守护好她。



RJ娱乐代表李偦俊（金柱宪饰）将市面上尹兰珠（金孝珍饰）曾发行的专辑全面回收，而尹兰珠则找上了自己的音乐启蒙老师黄代表，希望能重新为她发行专辑，黄代表则提出了希望兰珠能在自己女儿的婚礼上演唱祝歌。兰珠对自己的嗓音没有自信，但徐木河却协助她以双人合唱的方式呈现，完成了这个任务，让黄代表相当感动，同时黄代表也拒绝了李偦俊的提议，而重新为兰珠发行专辑。



为了找寻自己的记忆，遇学（车学沇饰）跟踪基浩的父亲回到住处，并找机会潜入，发现自己对此处有著模糊记忆，并且墙上全家福照片中，却有著自己与弟弟保杰，还有妈妈的身影。保杰也来到此处，并且一五一十地将真相告诉了遇学，原来保杰与遇学两人是亲兄弟，遭受父亲虐待而逃离，与母亲隐姓埋名至今。遇学认为长大了不再害怕父亲，想找回真实的名字，但保杰却不想说出自己就是基浩，希望保有现在的平凡生活。两人与妈妈都不告诉木河自己的真实身分，只想尽力守护木河。



李偦俊找回了当时与尹兰珠一起培养的王牌新人殷莫莱，并打算让她登上同一节目，与尹兰珠一较高下。但殷莫莱要求不唱现场，而是使用已经事先预录的音档，但身为PD的保杰，为求公平起见，希望两人全都以现场演唱登上舞台。同时他也知道至今尹兰珠所登上舞台时的演唱都是由徐木河代唱，更要求尹兰珠将真相公开，让徐木河以自己的名字站上舞台。



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